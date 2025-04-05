Украинцам объяснили, какие предприятия не могут забронировать работников при мобилизации в Украине.

Мобилизация в Украине предполагает, что предприятие может забронировать своих работников только после начала выполнения мобилизационной задачи, сообщает Politeka.

Если учреждение не приступило к выполнению этой задачи, оно не может осуществить документальное оформление бронирования, а сотрудники таких предприятий не переводятся на специальный учет, рассказывает начальник отдела военного учета и бронирования Николаевского областного ТЦК и СП Олег Чуб, комментируя постановления №45 и 76 о бронировании работников предприятий.

Он подчеркнул, что если учреждение не выполнило задачи во время мобилизации в Украине, оно не может оформить отсрочки своих работников, а учет этих сотрудников не переводится на специальный.

Относительно постановления №76, Чуб отмечает, что все мобилизационные защиты, предоставленные через Минэкономики или через платформу "Дія", были действительны до 31 марта 2025 года. Однако для продления отсрочки предприятие должно было пройти подтверждение критичности их деятельности.

Следовательно, если учреждение, получившее возможность бронирования, не перебронировало своих сотрудников после подтверждения важности своей деятельности, то отсрочка этих работников перестала действовать.

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