Військовослужбовці ЗСУ мають право звільнитися з армії в час коли триває мобілізація в Україні.

Мобілізація в Україні не заважає військовослужбовцям піти з армії, якщо у них є певні причини, повідомляє Політека.

Юрист Євген Корнійчук роз'яснив, як проходить ця процедура на порталі "Юристи.UA".

Військовослужбовці ЗСУ мають право звільнитися за станом здоров’я. Якщо він не може продовжувати виконувати покладені на нього завдання, він має можливість офіційно оформити своє звільнення.

Юрист наголошує, що це буде можливо, якщо чоловік підтвердить свою непридатність на основі медичних висновків. Для початку він повинен звернутися до військового госпіталю для оформлення медичних документів, що підтверджують його хворобу або травму. Тільки після цього можна буде рухатися далі.

Мобілізація в Україні: покрокова інструкція для чоловіків

Першим кроком є госпіталізація у госпіталі, де буде поставлений діагноз. Якщо він відповідає критеріям непридатності, далі потрібно звертатися до своєї військової частини для оформлення звільнення. Експерт нагалошує, що без необхідних і правильно оформлених документів - ви ризикуєте отримати відмову.

Тому важливо, щоб цей процес був оформлений відповідно до всіх вимог законодавства, щоб уникнути будь-яких труднощів чи затримок.

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