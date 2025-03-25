Военнослужащие ВСУ имеют право уволиться из армии во время того, как идет мобилизация в Украине.

Мобилизация в Украине не мешает военнослужащим уйти из армии, если у них есть определенные причины, сообщает Политика.

Юрист Евгений Корнийчук разъяснил, как проходит эта процедура на портале "Юристи.UA".

Военнослужащие ВСУ имеют право уволиться по состоянию здоровья. Если он не может продолжать выполнять возложенные на него задачи, он может официально оформить свое увольнение.

Юрист отмечает, что это будет возможно, если мужчина подтвердит свою непригодность на основе медицинских выводов. Для начала он должен обратиться в военный госпиталь для оформления медицинских документов, подтверждающих его болезнь или травму. Только после этого можно будет двигаться дальше.

Мобилизация в Украине: пошаговая инструкция для мужчин

Первым шагом является госпитализация в госпитале, где будет поставлен диагноз. Если он отвечает критериям непригодности, далее следует обращаться в свою воинскую часть для оформления увольнения. Эксперт напоминает, что без необходимых и правильно оформленных документов – вы рискуете получить отказ.

Поэтому важно, чтобы этот процесс был оформлен в соответствии со всеми требованиями законодательства, чтобы избежать каких-либо затруднений или задержек.

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