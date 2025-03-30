Узнайте, что нужно мужчину, чтобы уйти на пенсию в Украине в 60 лет.

Пенсия в Украине для мужчин наступает с 60 лет, однако условия для этого постоянно меняются, особенно требования к минимальному страховому стажу, сообщает Politeka.

С каждым годом, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60, нужно иметь все больше лет страхового стажа.

Так, например, в 2011 году для того, чтобы претендовать на выплаты в 60 лет, нужно было иметь лишь 15 лет трудового опыта. Однако уже в 2017 году этот показатель подняли до 25 лет. С тех пор ежегодно наименьший уровень выхода в 60 лет увеличивается на один год.

Так, в 2018 году самый маленький страховой стаж для выхода на отдых составлял 25 лет, в 2019 году – 26 лет, в 2020 – 27 лет, в 2021 – 28 лет, а в 2022 уже 29 лет. В 2023 году минимальный страховой стаж достигает 30 лет, а в 2024 году составляет 31. Таким образом, в 2025 году право на пенсионный отдых в 60 лет разрешается только человеку, имеющему трудовой опыт не менее 32 лет.

Однако на этом изменения не останавливаются. Следующие три года требования к минимальному периоду работы по выходу на пенсию в 60 лет будут продолжать расти. В 2026 году необходимый порог составит 33 года, в 2027 – 34, а в 2028 – 35.

В целом, за последние 15 лет требования к минимальному опыту работы по выходу на пенсию в Украине для мужчин увеличились почти вдвое — с 15 до 32 лет.

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