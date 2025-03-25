В 2025 году граждане, не имеющие необходимого страхового стажа для получения пенсии в Украине , имеют право на получение социальной помощи от государства, сообщает Politeka.

С 1 января 2025 для того, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно иметь менее 32 лет страхового стажа, как для мужчин, так и для женщин. Если у гражданина есть от 22 до 31 года стажа, поддержка назначается в 63 года, а в случае трудового опыта от 15 до 21 года — только с 65 лет.

Тем, у кого трудовой опыт меньше 15 лет, на 65 году жизни будет назначена социальная пенсия в Украине. Такая выплата является временной помощью и зависит от разницы между прожиточным минимумом для нетрудоспособных, что составляет 2361 грн., и средним месячным доходом семьи за последние полгода. Однако размер этого пособия не может превысить 3028 грн, что равно прожиточному минимуму для трудоспособных лиц.

Размер такой финансовой поддержки пересматривается каждые полгода, учитывая изменения в доходах и имущественном состоянии получателя пособия.

Следовательно, социальная выплата предоставляется тем людям, у которых нет достаточного страхового стажа для получения обычной пенсионной выплаты. Такое правило позволяет обеспечить минимальный уровень финансовой поддержки для людей, не имеющих достаточного трудового опыта.

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