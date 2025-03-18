Компания перевозчик Укрзализныця продлила популярный маршрут популярного, поэтому ввела новый график поездов из Киева, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли в компании.

Так, изменение расписания касается маршрута №203/204 до Ивано-Франковска, который теперь продлил путь до Ясини.

Вот что это значит для пассажиров: удобное время отправления – состав отправляется из столицы в 23:00, что позволяет завершить все дела, комфортно сесть в купе, отдохнуть ночью и проснуться в сердце Карпат. Прибытие в обеденное время – идеально для заселения в отеле, дома или базы отдыха. Вы приезжаете, сразу заселяетесь и начинаете наслаждаться отдыхом без лишних ожиданий. Максимальный комфорт при путешествии – купейные и плацкартные вагоны для комфортного сна, чай, кофе и прекрасные виды за окном.

Новый график поездов из Киева:

Выезд: 23:00, прибытие в Ясиню: 14:17.

Отправление из Ясини: 18:05, что дает возможность еще раз прогуляться по Карпатам перед возвращением!

Купите билеты через мобильное приложение или на сайте. Отметим, Ясиня – поселок на западе Украины, административный центр Ясинянского поселкового общества Раховского района Закарпатской области. Оно расположено в 237 км от областного центра и 31 км от районного центра, среди гор Черногоры и Свидовца, у реки Черная Тиса.

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Напомним, Politeka писала, в Укрзализныце сделали предупреждение.

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Как Politeka писала в "Укрзализныце" рассказали, что изменится с 20 марта.