Узнайте, как проходят индивидуальные и массовые корректировки пенсии в Украине.

Перерасчет пенсии в Украине – это процесс корректировки ее размера, который происходит в случае изменений в личных обстоятельствах пенсионера, сообщает Politeka.

Это может быть результатом подачи новейших документов, конфигураций в законодательстве либо социальных стандартах. В зависимости от ситуации, он может быть индивидуальным или массовым.

Массовый перерасчет производится без обращения лица. Органы Пенсионного фонда Украины осуществляют его на основе законодательных актов, в частности, законов или постановлений Кабинета Министров. Такие корректировки финансовой поддержки производятся автоматизированно, и включают в себя учет таких данных, как возраст, страховой стаж, заработок и другие сведения, имеющиеся в пенсионном деле.

Это касается большого количества пенсионеров, личные данные которых отвечают установленным требованиям. Массовый перерасчет происходит, в частности, при изменении средней заработной платы, минимальной заработной платы или прожиточного минимума.

Индивидуальный перерасчет пенсии в Украине производится на основании заявления лица. Пенсионер должен предоставить необходимые документы для изменения размера пособия, такие как подтверждение стажа или заработка.

Индивидуальные корректировки выплат производятся для лиц, желающих изменить тип выплат или получить дополнительную помощь. Важно, что коррекция помощи не проводится для пенсионеров, продолжающих работать или получать доход, подлежащий социальному страхованию, до момента прекращения работы.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.