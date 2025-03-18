Увеличилась минимальная пенсия в Украине, однако такие изменения коснулись не всех украинцев.

Минимальная пенсия в Украине по инвалидности, назначенным гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, выросла с 1 марта 2025 года, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в ПФУ.

Пенсионные выплаты по инвалидности выросла на 11,5%. Это повышение предусмотрено статьей 54 Закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

После индексации минимальная пенсия в Украине для лиц, чья инвалидность наступила из-за увечья или заболевания вследствие аварии на ЧАЭС, составляют:

I группа – 9 855,71 грн (+1 016,51 гривен)

ІІ – 7 884,57 (+813,21 гривен)

ІІІ– 6 077,70 (+626,85 гривен)

Также выросли выплаты для участников ликвидации аварии на ЧАЭС. Они автоматически перечисляются в соответствии с новым размером средней заработной платы за 2024 год, который составляет 17486,60 грн.

Размеры зависят от инвалидности:

І группа – 100% от средней зарплаты – 17 486,6 (+3 178,14 грн.)

ІІ – 80% – 13 989,28 (+2 542,51)

ІІІ – 60% – 10 491,96 (+1 906,88)

Это повышение является частью государственной политики социальной защиты лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

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