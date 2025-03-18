Минимальная пенсия в Украине по инвалидности, назначенным гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, выросла с 1 марта 2025 года, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказали в ПФУ.
Пенсионные выплаты по инвалидности выросла на 11,5%. Это повышение предусмотрено статьей 54 Закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".
После индексации минимальная пенсия в Украине для лиц, чья инвалидность наступила из-за увечья или заболевания вследствие аварии на ЧАЭС, составляют:
- I группа – 9 855,71 грн (+1 016,51 гривен)
- ІІ – 7 884,57 (+813,21 гривен)
- ІІІ– 6 077,70 (+626,85 гривен)
Также выросли выплаты для участников ликвидации аварии на ЧАЭС. Они автоматически перечисляются в соответствии с новым размером средней заработной платы за 2024 год, который составляет 17486,60 грн.
Размеры зависят от инвалидности:
- І группа – 100% от средней зарплаты – 17 486,6 (+3 178,14 грн.)
- ІІ – 80% – 13 989,28 (+2 542,51)
- ІІІ – 60% – 10 491,96 (+1 906,88)
Это повышение является частью государственной политики социальной защиты лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
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