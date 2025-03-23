Пенсия в Украине предполагает, что лица с II группой инвалидности могут рассчитывать на социальную поддержку государства.

Пожилые люди с таким статусом имеют жилищные и медицинские соцгарантии, а их пенсия в Украине тоже отличается от других, пишет Политека.

Люди с инвалидностью II группы имеют упрощенные условия трудоустройства. Для них не устанавливается испытательный срок, а уволиться можно в любой момент по собственному желанию.

Кроме того, работодатель обязан учитывать состояние здоровья работника и давать гибкий график работы. Ежегодный отпуск таких лиц продлен, а воспользоваться им можно даже без шестимесячного стажа на новом месте.

Люди с таким статусом могут претендовать на получение жилья в первую очередь, если пострадали на производстве или военные. Для этого нужно стать на квартирный учет.

Льгот на оплату коммунальных услуг у них нет, но могут оформить субсидию. У военнослужащих с инвалидностью есть дополнительные гарантии — их не могут выселить из служебного жилья без предоставления другого помещения.

Пенсия в Украине для таких людей подразумевает возможность получения дополнительных социальных гарантий. К примеру, лекарство можно покупать со скидкой 50%, а если инвалидность связана с войной — препараты предоставляются бесплатно.

Кроме того, они имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение, обеспечение протезами, ортопедической обувью, средствами для передвижения и специальными устройствами для коммуникации и ориентирования.

А также предусмотрен льготный проезд в общественном транспорте, скидка на междугородные перевозки, упрощенное поступление в вузы и профтехучилища, а также скидки на услуги связи.

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