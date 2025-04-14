Призвать на службу во время мобилизации в Украине могут даже обучающиеся.

Мобилизация в Украине продолжается, и вопросы призыва студентов остаются актуальными, сообщает Pоliteka.

Хотя часть педагогов имеет право на отсрочку, есть категории, которые могут быть мобилизованы.

Согласно украинскому законодательству, участники учебного процесса, впервые обучающиеся на магистратуре или бакалаврате, имеют право на отсрочку. Также освобождены от призыва соискатели профессионально-технических, профессиональных высших учебных заведений, а также аспиранты и докторанты дневной формы обучения. Кроме того, не подлежат мобилизационному процессу ученые и научно-педагогические работники, если работают на основной должности не менее 0,75 ставки.

Однако есть и категории педагогов, которых могут мобилизовать. Это студенты, получающие второе или третье высшее образование, студенты заочной формы обучения или поступившие на образование низшего уровня (например, после бакалавра поступил на специалиста). Также можно мобилизовать аспирантов, обучающихся на втором или третьем курсе.

Чтобы оформить отсрочку, участник учебного процесса должен представить справку из учебного заведения, подтверждающую его форму обучения и дату окончания обучения. Если же соискатель не получил отсрочку вовремя, ему могут выдать повестку. Мобилизация в Украине касается не всех студентов, но важно оформить все документы во избежание призыва.

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