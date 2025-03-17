Мобилизация в Украине может коснуться военнообязанных даже если у них определенные болезни.

Наличие болезней не всегда является основанием для освобождения от военной службы, мобилизация в Украине может затронуть лиц с определенными заболеваниями, сообщает Politeka.net.

Это утверждено Министерством обороны.

Призвать военнообязанных могут даже если они имеют:

остаточные изменения после излеченного туберкулеза;

хронические вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;

ВИЧ-ассоциированное и бессимптомное носительство ВИЧ;

новообразование в фазе длительной ремиссии после лечения;

болезни крови, прогрессирующие медленно или не прогрессирующие;

заболевания эндокринной системы и расстройством обмена веществ;

легкие психические расстройства в стадии выздоровления;

воспалительные процессы центральной нервной системы с минимальными нарушениями функций;

гипертонию 1-й стадии;

язва желудка и двенадцатиперстной кишки без серьезных осложнений;

остеоартроз и другие недуг суставов с незначительной дисфункцией.

Некоторые заболевания могут стать основанием для ограниченной пригодности, то есть службы в тылу пока идет мобилизация в Украине. К ним относятся:

клинически излеченный туберкулез;

хронический вирусный гепатит с умеренным расстройством функции;

ВИЧ-ассоциированные с иммунной субкомпенсацией;

рак нижней губы или кожи;

состояние после радикального хирургического лечения опухолей;

доброкачественные новообразования с умеренными нарушениями функций;

медленно прогрессирующие и сопровождающиеся частыми обострениями заболевания крови.

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