Наличие болезней не всегда является основанием для освобождения от военной службы, мобилизация в Украине может затронуть лиц с определенными заболеваниями, сообщает Politeka.net.

Это утверждено Министерством обороны.

Призвать военнообязанных могут даже если они имеют:

  • остаточные изменения после излеченного туберкулеза;
  • хронические вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;
  • ВИЧ-ассоциированное и бессимптомное носительство ВИЧ;
  • новообразование в фазе длительной ремиссии после лечения;
  • болезни крови, прогрессирующие медленно или не прогрессирующие;
  • заболевания эндокринной системы и расстройством обмена веществ;
  • легкие психические расстройства в стадии выздоровления;
  • воспалительные процессы центральной нервной системы с минимальными нарушениями функций;
  • гипертонию 1-й стадии;
  • язва желудка и двенадцатиперстной кишки без серьезных осложнений;
  • остеоартроз и другие недуг суставов с незначительной дисфункцией.

повестка, ТЦК

Некоторые заболевания могут стать основанием для ограниченной пригодности, то есть службы в тылу пока идет мобилизация в Украине. К ним относятся:

  • клинически излеченный туберкулез;
  • хронический вирусный гепатит с умеренным расстройством функции;
  • ВИЧ-ассоциированные с иммунной субкомпенсацией;
  • рак нижней губы или кожи;
  • состояние после радикального хирургического лечения опухолей;
  • доброкачественные новообразования с умеренными нарушениями функций;
  • медленно прогрессирующие и сопровождающиеся частыми обострениями заболевания крови.

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