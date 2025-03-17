Наличие болезней не всегда является основанием для освобождения от военной службы, мобилизация в Украине может затронуть лиц с определенными заболеваниями, сообщает Politeka.net.
Это утверждено Министерством обороны.
Призвать военнообязанных могут даже если они имеют:
- остаточные изменения после излеченного туберкулеза;
- хронические вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;
- ВИЧ-ассоциированное и бессимптомное носительство ВИЧ;
- новообразование в фазе длительной ремиссии после лечения;
- болезни крови, прогрессирующие медленно или не прогрессирующие;
- заболевания эндокринной системы и расстройством обмена веществ;
- легкие психические расстройства в стадии выздоровления;
- воспалительные процессы центральной нервной системы с минимальными нарушениями функций;
- гипертонию 1-й стадии;
- язва желудка и двенадцатиперстной кишки без серьезных осложнений;
- остеоартроз и другие недуг суставов с незначительной дисфункцией.
Некоторые заболевания могут стать основанием для ограниченной пригодности, то есть службы в тылу пока идет мобилизация в Украине. К ним относятся:
- клинически излеченный туберкулез;
- хронический вирусный гепатит с умеренным расстройством функции;
- ВИЧ-ассоциированные с иммунной субкомпенсацией;
- рак нижней губы или кожи;
- состояние после радикального хирургического лечения опухолей;
- доброкачественные новообразования с умеренными нарушениями функций;
- медленно прогрессирующие и сопровождающиеся частыми обострениями заболевания крови.
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