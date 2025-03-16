Эксперты Украинского гидрометцентра рассказали, каким будет прогноз погоды в Киеве и области на понедельник, 17 марта 2025 года.

Прогноз погоды на понедельник, 17 марта 2025 года, по территории Киева и области не сильно порадует украинцев, сообщает Politeka.net.

По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, в этот день будет облачная погода с прояснениями. Если ночью осадков не ожидается, то в течение дня местами пройдет небольшой мокрый снег.

Ветер, как предполагает прогноз погоды в Киевской области на 17 марта, будет преимущественно северо-западным скоростью от 7 до 12 метров в секунду, но местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду, пишет Политека.

Что касается температуры воздуха в Киевской области 17 марта, будет очень холодно: ночью до -3-8 градусов с отметкой минус, а в течение дня от -1 мороза до +4 тепла.

В Киеве при этом температура воздуха, согласно прогнозу, будет колебаться от -3-5 градусов мороза в ночные часы до +1+3 тепла днем.

Во вторник, 18 числа, холод в столице продлится: ночью будет -4-6 мороза, а днем ​​воздух прогреется лишь до +2+4 градусов. При этом будет наблюдаться облачность с прояснениями, без осадков, ветер умеренный до 7-12 м/с.

Синоптикиня Наталья Диденко также отметила, что на следующей неделе похолодание в Украине будет продолжаться, в понедельник-вторник оно распространится также на восточные и южные регионы. Потепления следует ожидать только после 20 числа.

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