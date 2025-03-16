Денежная помощь в Киеве предоставляется не всем, а только тем, кто отвечает определенным критериям.

Денежная помощь в Киеве продолжает действовать для жителей, в семьях которых среднемесячный доход на одного члена не превышает 4 722 грн, передает Politeka.

Как сообщают в КГГА, процесс подачи заявки существенно упростился. Если раньше киевляне обращались лично в Центры административных услуг (ЦНАП), депутатов Киевсовета, народных депутатов или посылали заявления по почте через Департамент социальной и ветеранской политики, то теперь для этого достаточно только Портала услуг. Теперь процедура включает только три простых этапа: регистрацию на Портале услуг, заполнение заявления и загрузку всех документов.

Выплата пособия возможна один раз в год. О статусе своей заявки киевляне могут узнать в личном кабинете на Портале услуг. Размер пособия зависит от условий и колеблется от 500 грн до 10 тыс. грн.

Чтобы зарегистрировать заявку, необходимо подготовить документы. Среди них — скан копия паспорта или ID карты, справка о доходах всех членов семьи за предыдущие шесть месяцев, документы, подтверждающие сложные жизненные обстоятельства, IBAN номер социального банковского счета и, в случае необходимости, скан копия справки ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц).

Денежная помощь в Киеве станет ресурсом для попавших в сложные жизненные условия и нуждающейся в поддержке от города. Система регистрации онлайн позволяет сделать этот процесс быстрым и удобным для киевлян.

Источник: КМДА

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