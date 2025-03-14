Синоптики дали неутешительный прогноз погоды в Киеве и области на 15 марта – ожидается похолодание, дожди, а дальше снег и гололедица.

Эксперты Украинского гидрометцентра дали подробный прогноз погоды в Киеве и области на субботу, 15 марта 2025 года, сообщает Политека.

Погода в регионе в этот день будет облачной. Ожидаются осадки – ночью дожди будут небольшими, а днем ​​умеренными.

Также прогноз погоды в Киевской области на 15 марта предполагает ветер скоростью 5-10 метров в секунду, преимущественно северо-восточный, пишет Политека.

Температура воздуха 15 числа ночью и днем ​​почти не будет отличаться – примерно +5+10 градусов тепла. В столице также суточный перепад температуры не ожидается – будет достаточно прохладно +6+8 градусов.

На выходных в северной части области синоптики предупреждают о дожде с переходом в снег, возможно образование снежного покрова до 3-10 см, гололедица и налипание мокрого снега.

Как рассказала синоптикиня Наталья Диденко в своем Telegram-канале, в столице в субботу возможны небольшие дожди, а вот в воскресенье без существенных осадков. Также в город постепенно придет похолодание – от +10+12 до +5+7 градусов в субботу, а в воскресенье – очень холодно, около +2+5.

По прогнозу синоптика, из-за воздушной массы арктического происхождения вся следующая рабочая неделя (с понедельника по пятницу) будет холодной. Ночью ожидается минусовая температура, а днем ​​незначительные плюсы. Потепление должно вернуться в Украину в конце следующей недели, в районе 22-23 марта.

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