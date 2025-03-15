Пенсия в Украине при 45 годах стажа будет зависеть от того, сколько именно зарабатывал человек за свою карьеру, сообщает Политека.

Для пенсионного расчета учитываются два основных фактора: количество лет, в течение которых уплачивались страховые взносы, и размер заработной платы, с которой эти взносы осуществлялись.

Если у человека 45 лет стажа, он имеет право на заслуженный отдых в 60 лет. Для расчета размера выплат используется специальная формула, учитывающая три показателя.

Зс — средняя заработная плата за последние три года до выхода на заслуженный отдых. ИК – индивидуальный коэффициент заработной платы, который определяется как отношение заработка к средней зарплате в стране. Кс – коэффициент страхового стажа, который для 45 лет составляет 0,45 (1% за каждый год).

Таким образом, если средняя зарплата в 2025 году составит 20 000 гривен, а человек получал ту же или большую сумму, ее индивидуальный коэффициент будет равным 1 или больше. В этом случае выплата будет рассчитываться по формуле: П = Зс × Ик × Кс.

Пенсия в Украине: расчет

Подставляя значение в формулу, у нас есть П = 20 000 × 1 × 0,45 = 9 000 гривен.

То есть, при условии, что у человека была средняя зарплата, он может рассчитывать на 9 000 гривен. Если же ниже - выплата будет меньше.

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