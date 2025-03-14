Пенсионеры остаются за чертой бедности после того, как выходят на отдых после работы, ведь пенсия в Украине – мизерная.

Пенсия в Украине остается маленькой – основные проблемы, влияющие на низкий уровень, связанные с недостаточным уровнем уплаты взносов, ранним выходом на заслуженный отдых и существованием специальных категорий, сообщает Politeka.net.

Об этом подробнее рассказала первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

Низкий уровень уплаты взносов

Одна из ключевых причин недостаточного финансирования ПФУ – недостаточная уплата ЕСВ.

Около двух миллионов украинцев платят ЕСВ на показателе минимальной зарплаты, а некоторые вообще не делают отчислений. Поэтому ПФУ испытывает дефицит средств и вынужден полагаться на дотации из государственного бюджета.

Ранний выход на заслуженный отдых

К примеру, многодетные матери имеют право на пенсию с 50 лет, что значительно сокращает период их трудоустройства и, соответственно, сумму внесенных платежей. В результате их пенсия в Украине часто минимальна, поскольку напрямую зависит от общего стажа и уровня уплаченных взносов.

специальные категории

Не менее важной проблемой является наличие льгот для отдельных граждан. Некоторые группы получают начисления, не всегда соответствующие размеру их взносов в Пенсионный фонд.

Это создает ощущение несправедливости среди пенсионеров, работавших дольше или плативших больше, но получающих меньшие выплаты.

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Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

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Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.