Важным фактором является страховой стаж и для лиц первой, второй и третьей групп он разный.

Пенсия на Украине назначается с учетом страхового стажа и группы инвалидности, сообщает Politeka.

Этот вопрос урегулирован статьей 32 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Размер выплат зависит от группы. Для первой - он составляет 100% пенсии по возрасту, для второй – 90%, для третьей – 50%. Важным фактором является страховой стаж, изменяющийся от одного до 15 лет. Для лиц с первой группой он должен составлять от одного до десяти лет, для второй и третьей – от одного до 15 лет.

Возраст, в котором установлена ​​инвалидность, также влияет на требуемую продолжительность срока трудовой деятельности. Если человек получил статус с ограниченными возможностями уже после достижения пенсионного возраста, ему нужно иметь не менее 15 лет рабочего опыта, чтобы претендовать на денежную компенсацию.

Впрочем, в определенных случаях финансовая помощь для таких людей могут быть предоставлены даже без страхового стажа. Это лица, потерявшие дееспособность во время прохождения срочной военной службы или вследствие участия в Революции Достоинства в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года при условии обращения в медицинские учреждения до 30 апреля 2014 года.

Если у человека нет необходимого количества трудового опыта, а инвалидность наступила по другим материалам, он может претендовать на социальную обеспечение, которая составляет 2361 гривну. В то же время следует получить, что с 1 марта эта выплата не подлежит индексации на 11%.

Вопрос пенсий в Украине остается актуальным, особенно для лиц с особыми потребностями, поскольку для них действуют особые условия назначения выплаты.

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