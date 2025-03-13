Бронирование действует только на период военного положения и пока идет мобилизация в Украине.

Расширен список специалистов, которые могут быть забронированы от мобилизации в Украине, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В ведомстве подчеркнули, что обеспечение связи для граждан критически важно, даже в условиях чрезвычайных ситуаций. Для этого необходимо развивать интернет-сети, устойчивые к отключениям электроэнергии, а также поддерживать мобильную связь. В целях реализации этой задачи операторов и провайдеров планируют внести в перечень критически важных предприятий.

«После встречи с ключевыми игроками телеком-рынка разработали изменения в порядок бронирования мобильных операторов и интернет-провайдеров, а правительство их поддержало», – говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, провайдеры, устанавливающие xPON-сети и имеющие утвержденные планы строительства минимум на год, смогут бронировать всех сотрудников строительных бригад, пока продолжается мобилизация в Украине. Такое же право получат операторы, разворачивающие энергостойкие сети вдоль автодорог и национальных дорог.

Напомним, что бронирование действует только на период военного положения и пока идет мобилизация в Украине и соответствующие документы необходимо обновить до 31 марта 2025 года. Гражданам, у которых истекает срок действия бронирования, следует заблаговременно обратиться в Территориальный центр комплектования (ТЦК) для его актуализации.

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