Министр пояснил, что вопрос о необходимости сопровождения полицией ТЦК во время мобилизации в Украине является риторическим.

Сотрудники территориальных центров комплектования могут выполнять задачи по мобилизации в Украине без привлечения полицейских, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он пояснил, что в ходе мобилизации полиция действует исключительно в пределах своих полномочий. ТЦК имеют право самостоятельно проверять документы граждан, однако иногда посылают официальные запросы в Национальную полицию, чтобы обеспечить сопровождение своих сотрудников.

Клименко отметил, что полиция фокусируется на обеспечении порядка, хотя в редких случаях, когда нарушаются права граждан, возникает агрессивная реакция. Он также раскрыл, что подобные инциденты могут быть использованы врагом, но такие ситуации, по его мнению, единичны.

Министр добавил, что вопрос о необходимости сопровождения полицией ТЦК во время мобилизации в Украине является риторическим, поскольку ситуация зависит от возможностей конкретных подразделений в разных регионах. По его словам, ТЦК могут выполнять свои функции и без поддержки полиции, поскольку имеют соответствующие полномочия.

Также с 1 марта 2025 года изменились правила пересечения границы для мужчин, перевозящих гуманитарные и медицинские грузы. Теперь они пересекают границу по общим основаниям, без необходимости регистрации в системе "Шлях".

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