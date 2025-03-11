Сотрудники территориальных центров комплектования могут выполнять задачи по мобилизации в Украине без привлечения полицейских, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он пояснил, что в ходе мобилизации полиция действует исключительно в пределах своих полномочий. ТЦК имеют право самостоятельно проверять документы граждан, однако иногда посылают официальные запросы в Национальную полицию, чтобы обеспечить сопровождение своих сотрудников.

Клименко отметил, что полиция фокусируется на обеспечении порядка, хотя в редких случаях, когда нарушаются права граждан, возникает агрессивная реакция. Он также раскрыл, что подобные инциденты могут быть использованы врагом, но такие ситуации, по его мнению, единичны.

повестка, ТЦК

Министр добавил, что вопрос о необходимости сопровождения полицией ТЦК во время мобилизации в Украине является риторическим, поскольку ситуация зависит от возможностей конкретных подразделений в разных регионах. По его словам, ТЦК могут выполнять свои функции и без поддержки полиции, поскольку имеют соответствующие полномочия.

Также с 1 марта 2025 года изменились правила пересечения границы для мужчин, перевозящих гуманитарные и медицинские грузы. Теперь они пересекают границу по общим основаниям, без необходимости регистрации в системе "Шлях".

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