Lifecell предлагает самый выгодный тариф для пенсионеров, но им могут воспользоваться только отдельные абоненты.

Мобильный оператор Lifecell представил специальный тарифный план, который станет отличным вариантом для пенсионеров, сообщает Политека.

Новое предложение позволяет существенно сэкономить на мобильной связи, получая выгодные условия за минимальную стоимость.

Компания предлагает самый выгодный тариф для пенсионеров, но им могут воспользоваться только абоненты, которые переходят в сеть Lifecell от других операторов – Киевстар или Vodafone. Для этого необходимо использовать услугу переноса номера (MNP), сохраняя при этом свой старый телефонный номер.

Тариф "Потужний" включает:

60 ГБ мобильного Интернета до 31 января 2026 года (после этого – 20 ГБ, содержащийся);

800 минут для звонков по Украине;

Стоимость – 100 гривен за 4 недели (до конца 2025 года), после чего цена выросла до 165 гривен.

Это предложение является одним из самых доступных на рынке и позволяет пенсионерам пользоваться современной мобильной связью без значительных затрат.

Итак, если вы ищете самый выгодный тариф для пенсионеров, следует обратить внимание на предложение от мобильной компании. Это отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить на мобильной связи и получить качественные услуги по доступной цене.

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