Некоторый мужчины при мобилизации в Украине во время военного положения могут потерять отсрочку.

Мобилизация в Украине продолжается, в апреле 2024 года Верховная Рада внесла изменения по мобилизации, военному учету и прохождению службы, которые затронули и аспирантов, сообщает Politeka.net.

Стало известно, кого из аспирантов не призывают, кто не может получить отсрочку от мобилизации.

Кто имеет право на отсрочку при мобилизации в Украине?

Студенты и работники высших учебных заведений не освобождаются от мобилизации, а только получают отсрочку. Она предоставляется следующим категориям:

студентам высших учебных заведений в возрасте до 30 лет;

ученым с учеными званиями;

штатным преподавателям;

педагогическим работникам учреждений профессионального образования;

соискателям образования, отнесенным к интернатуре.

В то же время поступление в учебное заведение для получения второго или третьего высшего образования не является основанием для отсрочки во время мобилизации в Украине.

Новые правила для аспирантов

Начиная с 2025 года право на отсрочку будут иметь только аспиранты, которые учатся на бюджетной основе. Контрактники смогут выбрать только заочную форму обучения, которая не дает права на отсрочку.

Когда отсрочка может быть отменена?

Есть случаи, когда аспиранта могут мобилизовать досрочно. Это возможно:

по личному заявлению;

если он учится по военной или смежной с национальной безопасностью специальности;

во время ежегодных оперативных отправлений мобилизованных.

Таким образом, законодательство ужесточается по мобилизации в Украине студентов и аспирантов, ограничивая возможности для отсрочки от службы.

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