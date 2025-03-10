Цены на аренду квартир в Киеве за последние шесть месяцев изменились – в этом материале вы узнаете, сколько придется отдать за жилье в марте 2025 года.

В зависимости от количества комнат в квартире, цены на аренду некоторых квартир в Киеве за последние полгода уменьшились, а некоторых – увеличились, сообщает Политека.

Стоимость аренды однокомнатных квартир в Киеве за шесть месяцев в среднем снизилась на 3%, двухкомнатных - на 4%, а вот трехкомнатные, наоборот, подорожали на 1%. Об этом говорится в свежей статистике от ЛУН.

Самая дорогая аренда квартир в Киеве в Печерском районе. Там за однокомнатную квартиру в марте 2025 года придется заплатить примерно 33,6 тысячи гривен в месяц, за двухкомнатную – 42 тысячи, а за трехкомнатную – аж 67,2 тысячи гривен.

Следующий в топе самых дорогих районов – Шевченковский район, там однушка обойдется в 24 тысячи гривен в месяц, пишет Политека.

В Голосеевском районе цены на аренду однокомнатной квартиры в марте 2025 года составляют ориентировочно 18,5 тысяч гривен, в Подольском – 16 тысяч, в Соломенском – 15, в Оболонском – 14, в Святошинском – 13,5.

Тем временем на левом берегу Киева за аренду однокомнатной квартиры в Дарницком районе придется отдать 15 тысяч гривен в месяц, в Днепровском – 13,5, а в Деснянском – меньше, ориентировочно 9 тысяч гривен в месяц.

В пригороде Киева арендовать квартиру можно в среднем за 14 тысяч гривен за однушку для Петропавловской Борщаговки, 13 тысяч для Софиевской Борщаговки, по 12 тысяч в Вишневом и Ирпене, по 11 тысяч в Буче или Броварах.

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