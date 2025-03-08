С наступлением Великого поста в Украине, когда многие отказываются от мяса, но оставляют рыбу в своем рационе, цены на рыбу в Киеве претерпели изменения.

В марте 2025 года цены на рыбу в Киеве снизились, что может обрадовать потребителей во время поста, сообщает Politeka.net.

По данным мониторинга цен, проведенного порталом Минфин, цена на рыбу в Киеве, в том числе на живого карпа, одного из самых популярных видов рыбы в Украине, снизилась в среднем со 155,48 грн за килограмм в феврале до 150,10 грн за килограмм в марте.

В некоторых супермаркетах цены на рыбу еще ниже: в Auchan можно приобрести карпа за 139,00 грн за килограмм, а в Megamarket – за 161,20 грн.

Подешевела также рыба разбитая. В феврале средняя цена карпа разбитого в Киеве составила 199,05 грн за килограмм, а в марте она снизилась до 195,30 грн. Стоит отметить, что разница в ценах между магазинами может быть существенной: в Auchan в Киеве цена на потрошеную рыбу достигает 169,00 грн за килограмм, тогда как в Megamarket - 221,60 грн за килограмм.

Что касается других видов рыбы, то селедка слабосоленая подешевела со 196,04 грн за килограмм в феврале до 192,00 грн за килограмм в марте. Самая выгодная цена на селедку в Киеве у Novus — 169,00 грн за килограмм, в то время как в Megamarket за такую ​​рыбу нужно заплатить 228,00 грн за килограмм.

Скумбрия свежемороженая также стала доступнее – ее цена снизилась со 198,27 грн за килограмм до 190,00 грн за килограмм. В Novus скумбрию можно приобрести за 169,00 грн. за килограмм, а в Megamarket — за 211,00 грн.

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