Военные, которые служат в ВСУ в Киеве, имеют право на получение дополнительных выплат на оздоровление.

Выплаты на оздоровление для военных в Киеве начисляются даже тем, кто временно отстранен от должности или отстранен от исполнения служебных обязанностей, сообщает Politeka.net.

Как сообщает Министерство обороны Украины, выплаты на оздоровление военным в Киеве производятся во время ежегодного отпуска или его части. Важно, что размер этого пособия равен месячному денежному обеспечению военнослужащего, без учета дополнительных вознаграждений.

Это касается тех военных в Киеве, которые уходят в полный отпуск, а также берущих его частями. Выплаты на оздоровление для военных в Киеве также распространяются на тех, кто временно отстранен от должности или отстранен от исполнения обязанностей.

В таком случае размер выплат соответствует месячному денежному обеспечению по последней должности, занимаемой военным в Киеве. При этом учитывается стаж службы и возможные изменения в размере обеспечения.

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