Пенсионное начисление для таких лиц рассчитывается иначе и на других условиях, поэтому пенсия отличается.

Размер пенсии в Украине зависит не только от заработной платы или от количества лет страхового стажа, но и от места работы, сообщает Politeka.net.

Например, лица, служившие в Вооруженных силах, получают большие выплаты пенсий по сравнению с выходящими на пенсию по общим условиям. Известно, кто может выйти на пенсию в 50 лет и получать 17 тыс. грн.

Рассчитаем пенсию для женщины, имеющей 13 лет стажа на военной службе по состоянию на март 2025 года.

Предположим, что 50-летний военнослужащий имеет заработную плату 26 000 гривен и 30 лет страхового стажа, из которых 13 лет посвящено службе в армии. В то же время, она не относится к льготным категориям населения (например, ветераны войны или лица, имеющие заслуги перед Родиной). В таком случае ее пенсия будет составлять 17690 гривен.

Напомним, согласно правительственному решению, индексации подлежит большинство видов пенсий, в том числе пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по потере кормильца, пенсии для военных, ученых, госслужащих и чернобыльцев. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Полтавской области.

По предварительным статистическим данным, автоматическая индексация охватила 96% получателей трудовых пенсий и пенсий, назначенных по специальным законам. Для этой категории лиц выплаты возрастут в среднем на 460 гривен.

Источник: Телеграф.

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