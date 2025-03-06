Льготы позволяют сэкономить на поездках, а для некоторых категорий даже обеспечивают бесплатный проезд.

В 2025 году в Украине действуют льготы на проезд в электричках для определенных категорий граждан, сообщает Politeka.net .

В Киеве и других городах пригородный транспорт остается доступным благодаря скидкам на проезд в предоставляемых льготникам электричке, пишут на сайте Укрзализныци .

Кто может получить бесплатный проезд в электричке в 2025 году?

В Киеве и по всей Украине некоторые категории граждан имеют право на бесплатный проезд в пригородных поездах. К ним относятся:

Пенсионеры по возрасту.

Дети из многодетных семей.

Лица с инвалидностью и дети с инвалидностью.

Родители погибших или пропавших без вести военных.

Защитники Украины, участники АТО/ООС, УБД и пострадавшие участники Революции Достоинства.

Ветераны Второй мировой войны, ветераны боевых действий, бывшие военнослужащие, партизаны и участники сопротивления.

Эти категории граждан могут воспользоваться скидкой на проезд в Киеве и других городах бесплатно. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо иметь документ, подтверждающий соответствующий статус.

Кто может получить скидку на проезд в электричке в 2025 году?

Для определенных категорий граждан предусмотрена скидка на проезд в Киеве и других городах. В частности, скидка на билет в размере 25% доступна для детей от 6 до 14 лет. Студенты высших учебных заведений и учащиеся профтехучилищ могут получить скидку на проезд в электричке в размере 50%. Также лица, сопровождающие людей с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью могут воспользоваться скидкой на проезд в период с 1 октября по 15 мая без ограничений по количеству поездок.

Как получить скидку на проезд в электричке?

Для того чтобы воспользоваться скидкой на проезд в электричке, необходимо предъявить документ, подтверждающий льготный статус. В Киеве и по всей Украине скидки на проезд в электричках предоставляются на основании официальных подтверждений, которые можно узнать на сайте Укрзализныци.

Независимо от того, путешествуете ли вы по Киеву, или на далекое расстояние, скидка на проезд в электричке помогает сэкономить деньги на поездках для многих украинцев.

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