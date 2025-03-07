Размер повышения пенсий рассчитывается по формуле: 50% от уровня инфляции + 50% от среднего роста зарплат за три года.

С 4 марта в Украине приступили к выплатам проиндексированных пенсий, в результате индексации средний размер пенсии вырос на 556 грн — с 5789 грн до 6345 грн, сообщает Politeka.net.

В то же время, не все пенсионеры получат одинаковое повышение, поскольку пенсионная система Украины содержит много дополнительных надбавок.

Размер повышения рассчитывается по формуле: 50% уровня инфляции + 50% среднего роста зарплат за три года , что на этот раз составило 11,5% .

Кого коснется перерасчет пенсий?

9,2 млн пенсионеров , которым пенсии назначены на общих основаниях

, которым пенсии назначены на общих основаниях 672 тыс. лиц , получающих пенсии через силовые ведомства

, получающих пенсии через силовые ведомства 98 тыс. украинцев , имеющих пенсию по инвалидности или потере кормильца в результате Чернобыльской катастрофы

, имеющих пенсию по инвалидности или потере кормильца в результате Чернобыльской катастрофы 79,6 тыс. ветеранов войны и участников боевых действий , получающих минимальные пенсионные выплаты

, получающих минимальные пенсионные выплаты 23,4 тыс. бывших госслужащих и работников органов местного самоуправления

Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что это уже третья корректировка пенсионного законодательства, направленная на поддержку тех, кто раньше почти не чувствовал роста выплат.

Также проиндексируют ежемесячные страховые выплаты для 158 тысяч человек, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также для их семей в случае смерти потерпевшего.

А уже 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 629 тыс. работающих пенсионеров, учитывая их обновленный страховой стаж.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.