В Укргидрометцентре дали прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 5 марта и предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на среду, 5 марта 2025 года, готовит жителям один очень неприятный сюрприз, сообщает Политека.

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, 5 марта прогноз погоды в Киеве и Киевской области обещает облачную погоду с прояснениями, осадков не ожидается.

Минимально температура ночью опустится до +3 градусов тепла, а днем ​​воздух прогреется до +10+12 градусов, пишет Политека.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 5 марта.

Кроме того, в Укгридрометцентре сделали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине: в течение суток 5 марта во многих регионах Украины, в частности, в Киеве и Киевской области, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Синоптикиня Наталья Диденко также дала свой прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 5 марта. По словам синоптика, ветер западного направления в этот день может достигать штормовых порывов, поэтому стоит позаботиться о своей безопасности и не задерживаться у больших деревьев или рекламных бордов, а также внимательно выбирать место, где будете парковать авто.

Наталья Диденко также добавила, что 5 марта прогноз погоды в Киеве обещает облачную погоду с прояснениями, без осадков, температура днем ​​до +10 градусов тепла. А уже с пятницы ветер в Украине должен ослабеть, а температура воздуха продолжит повышаться.

Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 5 марта.

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