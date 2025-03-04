В марте 2025 года произойдет масштабная индексация пенсий в Украине, это отразится на размере выплат для пенсионеров в Киеве.

Индексация коснется многих пенсионеров в Киеве, а некоторые категории лиц получат дополнительные доплаты к своим пенсиям , что сделает выплаты значительно выше, сообщает Politeka.net.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, доплаты по возрасту получат все пенсионеры в Киеве, которым исполнилось 70 лет и старше. Однако существует несколько условий для начисления этих доплат. Прежде всего, сумма основной пенсии лица должна быть менее 10 340,35 гривен, с учетом всех надбавок и доплат.

Эти доплаты начисляются автоматически, без необходимости подавать дополнительные заявления. Важно знать, что выплата начнётся не с начала календарного месяца, а со дня рождения пенсионера. Поэтому за первый месяц доплата в Киеве будет рассчитана пропорционально количеству дней после даты рождения.

Размер доплаты в Киеве зависит от возраста пенсионера: пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет могут получить доплату в размере 300 гривен; пенсионеры от 75 до 79 лет - 456 гривен; лицам старше 80 лет будет начислено 570 гривен.

Эти изменения позволят значительно улучшить финансовое состояние пожилых людей в Киеве, которые имеют невысокие пенсии и требуют дополнительной поддержки для покрытия базовых потребностей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, в каком случае 65-летние украинцы имеют право на пенсию почти в 12 тысяч при минимальном стаже.

Также Politeka писала, какой будет пенсия, если нет стажа: раскрыт размер выплат и как получить социальную помощь.

Как сообщала Politeka, пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.