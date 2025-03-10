Налог на квартиру в Киеве в 2025 году будет больше чем в прошлом.

Пока в Украине нет ограничений на количество недвижимости, однако в налог на квартиру в Киеве придется заплатить тем у кого есть "лишняя" жилплощадь, передает Politeka.net.

Украинцы могут законно владеть любым числом квартир и домов, но с 2015 года действительный налог на квартиру, в частности в Киеве, его платят владельцы жилья, превышающие размеры площади недвижимости.

В Киеве в 2025 году вырос налог на недвижимость, в частности речь идет о квартирах.

За каждый "лишний" квадрат в 2024 году нужно было платить до 100,5 грн налога, то в 2025 году придется заплатить 106,5 грн.

Да, в Киеве действует ставка налога в размере 1,5%, то есть 106,5 гривен. Платить налог придется за квартиры в Киеве площадью от 60 квадратов и дома от 120 квадратов, передает Политека.

Уведомление о необходимости уплатить налог на квартиру в Киеве должно поступить владельцам жилья до 1 июля 2025 года, а заплатить необходимо в течение 60 дней.

Если контролирующий орган не направил или не вручил уведомление-решение в указанный срок, то ответственности за неуплату не будет.

Но если получить уведомление и не заплатить налог на квартиру в Киеве, придется заплатить штраф в соответствии со ст. 126 Налогового кодекса:

если не уплатить до 30 календарных дней включительно 0 штраф в размере 10% погашенной суммы налогового долга;

если нарушить сроки уплаты более 30 календарных дней в размере 20% погашенной суммы налогового долга.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, тариф на воду повысили, однако не для всех: кому придется платить по новой цене.

Также Politeka информировала о том, что Украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько обойдется в 1 кВт*ч весной.