Что нужно знать переселенцам о выплатах для ВПЛ в Киеве с 1 марта 2025 года и о новом виде помощи для внутренне перемещенных лиц.

Выплаты для ВПЛ в Киеве с 1 марта 2025 года автоматически продлят еще на шесть месяцев для тех, кто уже является получателями помощи, если они отвечают определенным критериям, пишет Политека.

Сумма денежной помощи не повышается и с 1 марта будет по-прежнему составлять 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2000 грн для остальных лиц.

Кроме того, для ВПЛ в Киеве, как и в остальных регионах, вводится новый вид помощи – это субсидия на аренду жилья, которая может покрывать больший процент стоимости аренды. Подробнее об условиях оформления субсидии на аренду жилья для ВПО Политека рассказывала в этом материале.

Выплаты для ВПЛ в Киеве с 1 марта 2025 года

В частности, условием получения субсидии на аренду жилья для ВПЛ является то, что на аренду тратится более 20% от совокупного дохода семьи. Также важно, что эту субсидию ВПЛ могут получать вместе с обычной субсидией на жилищно-коммунальные услуги.

Выплаты для ВПЛ в Киеве с 1 марта 2025 года некоторые внутренне перемещенные лица потеряют, в частности это лица:

выехавшие на срок более 30 дней за границу (лечение или командировка являются исключениями);

у которых доход в семье превышает 9444 грн на каждого из членов семьи;

которые переехали обратно на место своего проживания в регионы, где нет активных боев;

которые являются владельцами значительных активов или имели средства для совершения драгоценных покупок.

Выплаты для ВПЛ в Киеве с 1 марта 2025 года

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