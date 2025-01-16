В 2025 году военнослужащие будут иметь ряд оснований для увольнения с военной службы, определенных действующим законодательством Украины.

Согласно нормам Закона "О воинской обязанности и военной службе", увольнение возможно по нескольким критериям, среди которых - достижение предельного возраста пребывания на службе (60 лет), заключение Военно-врачебной комиссии (ВЛК) о непригодности к службе, чтобы временную непригодность к службе , наличие инвалидности, в связи с судебными приговорами и освобождением из плена.

Кроме этого, Закон предусматривает увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам. Так, военнослужащие-женщины могут уволиться в связи с беременностью или при уходе за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. А также рапорт на увольнение со службы может подать жена, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет. Для мужчин основанием увольнения могут стать случаи, когда они удерживают троих и более детей до 18 лет при условии, если у них нет задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

К этому списку относятся и военнослужащие, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда. Также могут освобождаться те, кто занимается уходом за родственниками с инвалидностью I или II группы, или в случае, если они опекуны лиц, признанных судом недееспособными. Увольнение также возможно для военнослужащих, у которых близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или в результате военных действий со стороны Российской Федерации.

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