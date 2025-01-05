Пенсия для таких лиц определяется как 40% уровня минимальной зарплаты, установленной законом о Государственном бюджете.

В 2025 году одна из категорий граждан получит гарантированную пенсию, которая составит 40% от уровня минимальной заработной платы – это выплата в сумме 3,2 тыс. гривен.

Это предусмотрено законодательством, в частности, законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно этому закону, лицам, достигшим 65 лет, гарантирован минимальный размер пенсии по возрасту.

Пенсия для таких лиц определяется как 40% уровня минимальной зарплаты, установленной законом о Государственном бюджете. Однако, она не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Минимальный размер пенсии будет назначен при наличии страхового стажа:

35 лет для мужчин;

30 лет для женщин.

Учитывая, что минимальная зарплата в 2025 году будет составлять 8 тыс. гривен, минимальный размер пенсии для 65-летних граждан, имеющих необходимый страховой стаж, составит 3,2 тыс. гривен (40% минимальной заработной платы).

Если размер пенсии лица окажется меньше этой суммы, ему будет автоматически начислена доплата в гарантированную сумму, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд.

В 2025 году, согласно государственному бюджету, не предусмотрено повышение прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Потому минимальные и максимальные пенсии остаются на уровне 2024 года.

В частности, минимальная пенсия в 2025 году составит 2,36 тыс. гривен, а максимальная – 23,61 тыс. гривен. Максимальная пенсия равна десяти прожиточным минимумам.

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