Жителю Житомирщины сообщено о подозрении в краже денег у матери без вести пропавшего военнослужащего

Подробности циничного преступления сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, 19-летний подозреваемый, ранее имевший судимость за приобретение наркотических средств, похитил деньги у матери пропавшего без вести военнослужащего Вооруженных Сил Украины.

Женщина арендовала жилье у подозреваемого и обратилась к нему за помощью по решению вопросов с банковским счетом, на который должна была поступить государственная помощь за ее сына. Воспользовавшись доверием, молодой человек установил на свой телефон мобильное приложение для управления банковским счетом через интернет-банкинг и получил доступ к карте, на которую поступала выплата.

В результате следствия установлено, что подозреваемый почти 20 раз снимал средства с карты женщины на сумму почти 100 тысяч гривен. Потраченные деньги подозреваемый использовал на собственные нужды. Досудебное расследование продолжается, проводится Житомирским райуправлением полиции.

При процессуальном руководстве Чудновской окружной прокуратуры Житомирской области местному жителю выдвинуто подозрение в совершении кражи, легализации имущества, добытого преступным путем, а также несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 209, ч. 1). .361 УК Украины).

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