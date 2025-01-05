Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Донецкой, Луганской, Николаевской, Черкасской и Хмельницкой областях.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность пяти прокремлевских интернет-агитаторов, распространявших антиукраинские нарративы в разных регионах страны.

Об этом сообщили в СБУ. В результате оперативных мероприятий три из них задержаны, еще двое уже получили реальные сроки заключения.

Донетчина

Задержаны два жителя, публиковавшие антиукраинские материалы в российской социальной сети «Одноклассники».

Один из них – житель прифронтового Мирнограда, который даже под обстрелами со стороны России открыто ждал оккупантов, героизировал их преступления и дискредитировал украинских военных.

Другой злоумышленник из Родинского публично поддерживал военные группировки России, действующие на Покровском направлении, и выступал за разоружение Украины.

Николаевщина

В Первомайске задержан мужчина, который из-за собственного YouTube-канала и страницы в Facebook с более чем 10 тысячами подписчиков призвал к государственному перевороту.

Он агитировал захватывать админздания и создавать альтернативные органы власти, продвигая антиукраинскую пропаганду.

Черкасская область

Пять лет тюрьмы получила женщина из Уманского района, задержанная еще зимой 2023 года.

Она восхваляла путина, оправдывала оккупацию украинских территорий и создала десятки фейковых аккаунтов в соцсетях, которые регистрировала на знакомых.

Хмельницкий

Пять лет заключения присужден местному жителю, который через свою страницу во «Вконтакте» распространял кремлевскую пропаганду.

Он популяризировал кадыровские группировки боевиков и распространял постановочные видео, созданные русскими пропагандистами.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Донецкой, Луганской, Николаевской, Черкасской и Хмельницкой областях под процессуальным руководством областных прокуратур.

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