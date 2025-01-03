Андрей Хливнюк, украинский певец и лидер группы "Бумбокс", поделился, как отметил свой 45-й день рождения и встречу Нового года в зоне боевых действий.

Андрей Хлывнюк, украинский певец и военный, а также лидер популярной группы "Бумбокс", поделился своими переживаниями по поводу встречи Нового года и своего дня рождения, который он отметил на передовой в зоне боевых действий.

В своем Instagram артист рассказал, что 31 декабря для него особенный день: помимо празднования Нового года, он отмечает и свой 45-й день рождения. В этом году Андрей встретил праздник в Херсонской области, среди своих боевых товарищей, выполняя свой долг перед Украиной.

"Друзья, всех с зимними праздниками. У меня день рождения. Привет с прохладной, но нормальной Херсонщины. И это видео — благодарность всем, кто написал, поставил лайк и поздравил меня с днем рождения. К сожалению, не всем я успел ответить. Спасибо вам огромное за внимание и помощь на фонд", — написал Хлывнюк в своем посте, поблагодарив за поздравления и поддержку.

Он также подчеркнул важность поддержки украинских военных, которые ежедневно защищают страну на передовой. Андрей обратился к своим подписчикам, напомнив, что продолжается сбор средств на закупку FPV-дронов для украинских защитников. "Сбор на FPV для украинской армии продолжается. Присоединяйтесь, если есть такая возможность. Лучшего вам года, чем прошедший", — добавил певец.

Андрей Хлывнюк продолжает активно поддерживать свою страну не только на сцене, но и на фронте, напоминая, что поддерживать военных надо всегда.

Отметим, Хлывнюк очень трепетно оберегает свою личную жизнь. О ней известно очень мало, разве что артист 10 лет был в браке с арт-директором издания "Основа" Анной Копыловой. У пары есть двое детей. Недавно в интервью "Звездному пути" Андрей Хлывнюк признался, что ему очень не хватает родных, но при этом ему очень тяжело говорить с детьми.

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