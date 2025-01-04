При превышении срока временного ввоза или транзита авто более чем на 30 суток, а также в случае потери транспортного средства, предусмотрено наложение большего штрафа.

Известно, что с 1 января действуют повышенные штрафы за нерастаможенные еврожестки.

Да, на украинцев налагают штраф в размере 170 тыс. грн или конфискация автомобиля. Ранее с 22 августа по 31 декабря 2019 года Верховная Рада отсрочила введение этих штрафов за превышение срока временного ввоза или транзита. Однако с 1 января 2020 года штрафы вновь вступили в силу.

Однако 20 декабря МВД сообщило, что до принятия двух законов (проекты №2342 и №2345), которые позволят владельцам автомобилей на еврономерах законно и доступно растаможить свои машины, штрафовать владельцев таких транспортных средств не будут.

В то же время в Нацполиции уточнили, что пока нет приказов об остановке, проверке и штрафовании водителей на иностранных номерах.

Однако Управление патрульной полиции добавило, что к ст. 35 Закона о национальной полиции был внесен десятый пункт, позволяющий останавливать транспортные средства на иностранной регистрации для проверки документов, наличия страхового полиса и т.п. Однако проверить легальность пребывания автомобиля в Украине и составлять административный протокол патрульные не могут, поскольку до сих пор нет доступа к таможенным базам данных.

Источник: biz.ligazakon.net

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