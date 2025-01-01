В условиях войны работодатель должен выплачивать заработную плату не реже двух раз в месяц и не позднее, чем в канун праздничных или нерабочих дней.

В 2025 году за задержку или неполную выплату заработной платы работодателей ждут штрафы.

Это предусмотрено нормами Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

Согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ), за нарушение сроков выплаты заработной платы более чем на месяц предусмотрены финансовые санкции в размере трехкратного минимального размера заработной платы — 24 тыс. гривен, ведь «минималка» в 2025 году останется на уровне 8 тыс. гривен.

Кроме того, руководителей компаний могут привлечь к административной ответственности: штрафы варьируются от 510 до 5,1 тысяч. гривен. Повышенные штрафы применяются, если за выплаты своевременно не начисляются для следующих категорий: несовершеннолетних, беременных или родителей, воспитывающих ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

В случае умышленной невыплаты заработной платы более месяца предусмотрена уголовная ответственность, включающая штрафы от 8,5 тыс. до 17 тыс. гривен или лишение свободы до двух лет.

В условиях войны работодатель должен выплачивать заработную плату не реже двух раз в месяц и не позднее, чем в канун праздничных или нерабочих дней. Невыплата зарплаты даже во время войны является нарушением закона.

Также Politeka писала о том, что с начала 2025 г. в Украине вступят в силу новые правила налогового законодательства, изменения в пенсионных выплатах и ​​нововведения для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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