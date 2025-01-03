В Костопольском райсуде Ровенской области рассмотрели дело, связанное с массовым бегством военнослужащих с места их дислокации.

Как сообщает Судебно-юридическая газета, инцидент произошел в ноябре 2024 года, когда 16 солдат сбежали изо рты, большинство из которых недавно вернулись после самовольного ухода из воинской части. На территории Ровенщины создали сводную роту, большинство личного состава которой состояло из военнослужащих, недавно вернувшихся после СЗЧ. Это был временный пункт сбора для работы с такими военными, командиром которого в октябре 2024 года был назначен капитан Владимир С.

Однако, несмотря на все усилия командира — он проводил разъяснительную работу, совершал построение личного состава несколько раз в день — демотивация солдат и сложные условия, такие как палаточное размещение в разных частях полигона, привели к побегу 16 военнослужащих. В результате прокуратура решила, что в этом случае есть прямая вина капитана.

Владимир С. признал свою частичную вину, но отметил, что не имел реальных возможностей для эффективного контроля над 280 военными, большинство из которых находились в сложном эмоциональном состоянии после самовольного ухода из части. Офицер подчеркнул, что обеспечение надлежащей дисциплины было фактически невозможным из-за больших масштабов роты и условий ее размещения.

В суде защита капитана утверждала, что претензии к офицеру безосновательны, поскольку не было предоставлено доказательств его халатности. Исследовав позиции сторон, суд пришел к выводу, что претензии, выдвинутые к Владимиру С. безосновательны, а реальные доказательства небрежного отношения капитана к военной службе отсутствуют. В итоге суд 17 декабря 2024 года закрыл дело, указав на отсутствие состава административного правонарушения.

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