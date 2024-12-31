Цены на картофель в Украине остаются высокими и не стоит ожидать их значительного снижения в начале 2025 года.
Об этом пишет 24 канал.
Стоимость этого овоща вместе с другими составляющими борщового набора продолжает удерживаться на высоком уровне. В последнее время цены удалось несколько стабилизировать благодаря импортным поставкам, однако на прогнозирование стоимости на следующий год пока влияют многие факторы.
Согласно оценкам Инны Сало, главного научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", в январе 2025 года картофель может подорожать до 38 гривен за килограмм, что на 6% больше, чем в декабре 2024 года. Это, в частности, зависит от объемов поставок, условий хранения и логистических факторов.
Также Politeka писала о том, что цены на мясо в Украине, как и многие другие продукты, традиционно повышаются перед праздниками, но уже после Нового года они вернутся к привычному уровню.
Такую информацию озвучил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Национального телемарафона. Согласно прогнозу эксперта, мясо по сравнению с другими продуктами остается достаточно "комфортным" по цене, что, в свою очередь, объясняется низким уровнем доходов украинцев.
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