Это, в частности, зависит от объемов поставок, условий хранения и логистических факторов.

Цены на картофель в Украине остаются высокими и не стоит ожидать их значительного снижения в начале 2025 года.

Об этом пишет 24 канал.

Стоимость этого овоща вместе с другими составляющими борщового набора продолжает удерживаться на высоком уровне. В последнее время цены удалось несколько стабилизировать благодаря импортным поставкам, однако на прогнозирование стоимости на следующий год пока влияют многие факторы.

Согласно оценкам Инны Сало, главного научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", в январе 2025 года картофель может подорожать до 38 гривен за килограмм, что на 6% больше, чем в декабре 2024 года. Это, в частности, зависит от объемов поставок, условий хранения и логистических факторов.

Также Politeka писала о том, что цены на мясо в Украине, как и многие другие продукты, традиционно повышаются перед праздниками, но уже после Нового года они вернутся к привычному уровню.

Такую информацию озвучил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Национального телемарафона. Согласно прогнозу эксперта, мясо по сравнению с другими продуктами остается достаточно "комфортным" по цене, что, в свою очередь, объясняется низким уровнем доходов украинцев.