Цены на картофель в Украине остаются высокими и не стоит ожидать их значительного снижения в начале 2025 года.

Об этом пишет 24 канал.

Стоимость этого овоща вместе с другими составляющими борщового набора продолжает удерживаться на высоком уровне. В последнее время цены удалось несколько стабилизировать благодаря импортным поставкам, однако на прогнозирование стоимости на следующий год пока влияют многие факторы.

картофель

Согласно оценкам Инны Сало, главного научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", в январе 2025 года картофель может подорожать до 38 гривен за килограмм, что на 6% больше, чем в декабре 2024 года. Это, в частности, зависит от объемов поставок, условий хранения и логистических факторов.

магазин, продукты, цены

Также Politeka писала о том, что цены на мясо в Украине, как и многие другие продукты, традиционно повышаются перед праздниками, но уже после Нового года они вернутся к привычному уровню.

Такую информацию озвучил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Национального телемарафона. Согласно прогнозу эксперта, мясо по сравнению с другими продуктами остается достаточно "комфортным" по цене, что, в свою очередь, объясняется низким уровнем доходов украинцев.