При первом нарушении нужно уплатить штраф в размере 20 400 гривен, при повторном нарушении штраф возрастет до 40 800 гривен.

Многие украинские водители не всегда обращают внимание на изменения в правилах дорожного движения или законодательстве, пока эти нововведения не касаются их лично.

Это приводит к нарушениям, даже не осознавая возможных серьезных последствий.

Ранее водители, лишенные водительских прав, платили только 510 гривен штрафа за управление автомобилем без соответствующего документа. Такая небольшая сумма не всегда удерживала нарушителей, и они продолжали ездить. Однако, по новым правилам, статья 126 КУоАП предусматривает гораздо более строгие санкции.

При первом нарушении водитель, лишенный прав, должен уплатить штраф в размере 20 400 гривен. В случае повторного нарушения даже если водитель находится в трезвом состоянии, штраф возрастет до 40 800 гривен, а также существует возможность лишения прав на срок от 5 до 7 лет.

Напомним, что в Украине ужесточили контроль за утилизацией автомобильных покрышек – нарушителям грозят штрафы.

Это решение было принято из-за многочисленных случаев бесконтрольного выбрасывания или сжигания покрышек, что наносит значительный ущерб окружающей среде.

Автомобилистов, нарушающих правила утилизации шин, ожидают штрафы, размер которых составляет от 340 до 1760 гривен. Сумма зависит от количества нарушений и уровня причиненного вреда окружающей среде.

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