Истец обратил внимание суда на то, что лишение родительских прав ответчицы не связано с уклонением от службы в ВСУ,

Апелляционный суд поддержал иск отца и лишил 37-летнюю женщину родительских прав на ее дочь.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Установлено, что женщина не занимается воспитанием ребенка и неоднократно привлекалась к ответственности за воровство. Первоначально суд первой инстанции отказал бывшему мужу ответчицы, в иске о лишении родительских прав. Суд мотивировал свое решение тем, что хотя поведение матери и является отрицательным, это не влияет на сознание ребенка и его поведение, следовательно, нельзя говорить об исключительных условиях для лишения права. Однако мужчина не согласился с решением и подал апелляцию.

Истец обратил внимание суда на то, что лишение родительских прав ответчицы не связано с уклонением от службы в ВСУ, поскольку он по решению суда является опекуном над недееспособным братом, а потому имеет предусмотренные законом основания для отсрочки от мобилизации. На судебном заседании женщина не явилась, хотя получила уведомление о рассмотрении дела. Апелляционную жалобу истца поддержал и бывший тесть, который вместе с сыном воспитывает младшего сына дочери.

Ровенский апелляционный суд после анализа всех материалов дела пришел к выводу об удовлетворении апелляционной жалобы и отмене решения суда первой инстанции. Кроме того, известно о многочисленных правонарушениях ответчика, в частности, уголовных делах за мелкие кражи и административное привлечение за уклонение от воспитания детей

Суд также учел мнение ребенка, не возражавшего против отнятия у матери родительских прав, и позицию отца, который полностью обеспечивает и воспитывает дочь. В результате апелляционный суд пришел к выводу, что лишение родительских прав ответчицы необходимо для защиты интересов ребенка.

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