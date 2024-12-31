Конфликт между посетителями кафе в одном из населённых пунктов Одесского района завершился расправой с оружием.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции Одесской области, событие произошло 27 декабря.

В результате инцидента пострадали три человека, а стрелка была задержана.

По предварительным данным местный житель, находясь в кафе с другом, начал приставать к другим посетителям, что привело к конфликту. После этого мужчина покинул заведение и вернулся уже с ружьем. Он ударил одного из оппонентов прикладом по голове, а двум другим выстрелил в ноги.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, и они были отпущены на амбулаторное лечение. Стрелок покинул место преступления на автомобиле, но был задержан полицейскими вблизи своего дома. У него изъято гладкоствольное ружье и две стреляные гильзы.

Мужчине объявлено подозрение в хулиганстве с использованием огнестрельного оружия. По решению суда ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Также Politeka писала , что военные с оружием покинули позиции.

Командование считало, что причиной тому стала недостаточная психологическая поддержка, за которую отвечал майор Евгений Г. Его обвинили в халатности, что могло повлиять на моральное состояние личного состава.

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