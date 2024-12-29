Кроме того, за каждый год стажа более 20-ти лет размер доплаты увеличивается на 2%.

В Украине часть пенсионеров получает большие выплаты за счет пожизненных доплат, начисляемых на основе их прежних зарплат.

Это касается преимущественно лиц, работающих в местных, апелляционных судах и в Верховном Суде, сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Такие выплаты известны как пожизненное денежное довольствие, назначаются вышедшим на пенсию судьям. Для получения доплаты необходимо добиться пенсионного возраста: 62 года для мужчин и 60 лет для женщин. В то же время, важным условием является представление в отставку. Вышедшие на пенсию судьи могут выбирать между пожизненным содержанием или стандартной пенсией в соответствии с Законом Украины №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Что касается размера доплаты, то вышедшие на пенсию судьи получают 50% от заработной платы, предоставляемой судье на аналогичной должности. Кроме того, за каждый год стажа более 20-ти лет размер доплаты увеличивается на 2%.

Также Politeka писала о том, что в 2025 году некоторые пенсионные выплаты в Украине могут существенно увеличиться благодаря специальным надбавкам и доплатам.

О том, на какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры в ближайшее время, отмечается в законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц".