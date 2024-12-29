Также в стране действуют разные тарифы для отдельных категорий потребителей, в частности для тех, кто использует электроотопление или выбирает многозонные тарифы.

В Украине утвердили новый тариф на передачу электроэнергии, который вступит в силу в 2025 году.

Согласно решению Национальной комиссии, предусматривающей регулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), тариф растет на 30% и составляет 686,23 грн за мегаватт-час.

Этот тариф касается только коммерческих потребителей и будет покрывать расходы на услуги "Укрэнерго" по транспортировке электроэнергии от производителей до конечных потребителей. В то же время тарифы на электроэнергию для домохозяйств остаются без изменений, по меньшей мере, до 1 мая 2025 года. Стоимость 1 кВт*ч в зимний период 2024-2025 годов будет оставаться на уровне 4,32 грн, несмотря на изменение тарифа на передачу.

Также в стране действуют разные тарифы для отдельных категорий потребителей, в частности для тех, кто использует электроотопление или выбирает многозонные тарифы.

Также для предприятий зеленой металлургии тариф на передачу электроэнергии в 2025 году составит 359,55 грн за МВт год, что на 1,4% меньше, чем сейчас. Кроме того, тариф на услуги по диспетчерскому управлению снизится на 5% и составит 98,97 грн за МВт час.

Также Politeka писала о том, что в Украине за последний год яйца подорожали более чем на 30% и в течение зимы ожидается дальнейший рост цен на этот популярный продукт.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

В Украине ожидается резкий рост цен на несколько популярных продуктов: больше всего подорожает.

Несмотря на собранный урожай, ситуация усложняется: цены на хлеб снова изменятся.