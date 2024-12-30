Годовая инфляция в Украине в ноябре 2024 достигла 11,2%, и ожидается, что она будет оставаться на двузначном уровне.

В ноябре 2024 года годовая инфляция достигла 11,2% и в ближайшее время она, вероятно, будет оставаться на двузначном уровне.

Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" НБУ.

Эксперты НБУ предполагают, что в первом полугодии 2025 инфляция будет оставаться значительной. Основным фактором ослабления инфляционного давления станет поступление на рынок продукции нового урожая, что может стабилизировать цены на продовольствие.

В отчете отмечено, что ключевыми факторами для снижения инфляции могут стать:

Эффект высокой базы сравнения в 2024 году.

в 2024 году. Устойчивость энергетического сектора , несмотря на сложную экономическую ситуацию.

, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Ожидаемое снижение цен на энергоресурсы на мировых рынках.

Однако цены и дальше будут расти под влиянием увеличения производственных затрат, в частности из-за повышения заработных плат и дефицита рабочей силы НБУ прогнозирует, что до целевого показателя в 5% инфляция снизится только в 2026 году.

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в ноябре 2024 г. выросли на 1,9%, а годовая инфляция ускорилась до 11,2%. Более высокие показатели фиксировались только в июле 2023 года – 11,3%.

НБУ отмечает, что ускорение продовольственной инфляции вызвано рядом факторов, среди которых:

Жаркая погода без дождей летом и осенью 2024 года, что повлияло на урожай.

Рост себестоимости производства пищевых товаров.

Экономическая ситуация остается сложной, однако меры, запланированные НБУ, направлены на стабилизацию инфляционного давления в среднесрочной перспективе.

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