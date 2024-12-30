В ноябре 2024 года годовая инфляция достигла 11,2% и в ближайшее время она, вероятно, будет оставаться на двузначном уровне.
Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" НБУ.
Эксперты НБУ предполагают, что в первом полугодии 2025 инфляция будет оставаться значительной. Основным фактором ослабления инфляционного давления станет поступление на рынок продукции нового урожая, что может стабилизировать цены на продовольствие.
В отчете отмечено, что ключевыми факторами для снижения инфляции могут стать:
- Эффект высокой базы сравнения в 2024 году.
- Устойчивость энергетического сектора , несмотря на сложную экономическую ситуацию.
- Ожидаемое снижение цен на энергоресурсы на мировых рынках.
Однако цены и дальше будут расти под влиянием увеличения производственных затрат, в частности из-за повышения заработных плат и дефицита рабочей силы НБУ прогнозирует, что до целевого показателя в 5% инфляция снизится только в 2026 году.
По данным Госстата, потребительские цены в Украине в ноябре 2024 г. выросли на 1,9%, а годовая инфляция ускорилась до 11,2%. Более высокие показатели фиксировались только в июле 2023 года – 11,3%.
НБУ отмечает, что ускорение продовольственной инфляции вызвано рядом факторов, среди которых:
- Жаркая погода без дождей летом и осенью 2024 года, что повлияло на урожай.
- Рост себестоимости производства пищевых товаров.
Экономическая ситуация остается сложной, однако меры, запланированные НБУ, направлены на стабилизацию инфляционного давления в среднесрочной перспективе.
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