Они приходили в магазин, заполняли рюкзаки товарами и беспрепятственно покидали помещение.

Суд Киева вынес приговор в отношении группы злоумышленников, которые в августе 2024 года совершили ряд краж в магазине "Эпицентр".

По данным следствия две женщины совершили кражи по заключенному сговору, похитив товары на общую сумму более 35 тысяч гривен.

Как стало известно из Единого государственного реестра судебных решений, обвиняемые – жительницы Киева, которые с помощью продуманной схемы обворовывали магазин в течение нескольких недель. Они украли широкий ассортимент товаров, включая бытовую химию, продукты питания, детские игрушки, технику и другие предметы, среди которых были даже икра лососевая, консервы для кошек, рюкзаки и постельное белье.

Злоумышленницы действовали четко и без расстройств: они приходили в магазин, заполняли рюкзаки товарами и беспрепятственно покидали помещение. Их преступная активность продолжалась около месяца.

В результате суд признал их виновными по ч. 1 ст. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, который обеспечивает ответственность за кражу, совершенную по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Одному из обвиняемых суд назначил наказание в виде трехлетнего испытательного срока, другому – пять лет лишения свободы.

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