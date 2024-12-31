Вместо магазинных колбас, ветчины или буженины звезда "Мастер Шеф" советует приготовить свинину по этому рецепту – это очень просто и вкусно.

Финалистка кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко поделилась рецептом невероятно вкусной свинины с черносливом и орехами, которая подойдет для праздничного стола.

Активного времени на приготовление этого блюда у вас уйдет меньше 10 минут, дальше 30 минут на маринование, час в духовке – и свинина готова.

Для начинки и маринада на 1-1,2 кг свиного битка или ошейка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

орехи грецкие - 70 г (очищенных)

чернослив – 70 г

сок половинки лимона

горчица – 1 ст.л.

смесь специй к мясу – 2 ч.л.

чеснок – 2 зуб.

мед - 30 г

растительное масло – 80 г

соль и молотый перец – по вкусу

Орехи и чернослив "Мастер Шеф" Ольга Рябенко немного измельчает ножом. Добавляем мед, горчицу, лимонный сок, натертый чеснок, растительное масло, соль, специи к мясу и хорошо все перемешиваем.

На куске свинины через каждые 1,5-2 сантиметра звезда "Мастер Шеф" делает глубокие надрезы, но не дорезает до конца.

Перекладываем кусок свинины на фольгу и хорошо смазываем маринадом, заходя в каждый надрез. Чтобы мясо промариновалось, оставляем его на полчаса.

После этого плотно заворачиваем свинину в фольгу и запекаем в духовке при 220 градусах в течение часа. При этом для аппетитной корочки за 10 минут до готовности мяса фольгу нужно раскрыть.

Подавать такую ​​свинину "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предлагает с любым гарниром, хоть из картофельным пюре, хоть с рисом, хоть просто с овощным салатом.

Последние новости Украины:

Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.

Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.

Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.