В 2025 году украинцы будут платить за газ по текущему тарифу только до апреля - с мая тарифы могут быть повышены.

Эксперты прогнозируют, сколько потребителям придется платить в 2025 году.

Основной поставщик газа в Украине, компания «Нафтогаз», обслуживающая 98% потребителей, установил фиксированную цену на уровне 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2025 года в рамках тарифного плана «Фиксированный».

Кроме «Нафтогаза», в Украине еще восемь газоснабжающих компаний, где тарифы колеблются от 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Эти тарифы не отражают реальную рыночную цену газа. Эксперты не раз отмечали, что тарифы необходимо повысить. Если это произойдет, то новый тариф может составлять от 12 до 20 грн за кубометр.

Как отметил Святослав Павлюк, исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины», летом цена на газ может достичь 10-12 грн за кубометр, а зимой - до 20 грн и более.

«Летом, например, цена за газ может составлять 10 – 12 гривен. А зимой – все 20 гривен, а то и больше. При таких условиях, "Нафтогаз" снова может стать донором госбюджета, и тогда у нас будут средства и на армию, и на соцвыплаты, и на энергоэффективность», – объясняет эксперт.

Бывший глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев также отметил, что рыночная цена газа в Украине составляет около 15 грн за кубометр.

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