Постановление №1042 определяет таксы для расчета ущерба, причиненного незаконным отловом, уничтожением или повреждением водных биоресурсов.

Кабинет Министров Украины принял постановление, устанавливающее штрафы за незаконный лов рыбы в украинских водоемах.

Об этом сообщило Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Постановление №1042, принятое 29 сентября 2023 года, определяет таксы для расчета ущерба, причиненного незаконным отловом, уничтожением или повреждением водных биоресурсов.

Самые высокие штрафы предусмотрены за отлов ценных видов рыбы. К примеру, за один экземпляр форели придется заплатить 7 225 гривен.

За отлов сома нарушитель оплатит 5 117 гривен, а за карпа - 3 706 гривен. Штрафы за белый амур и толстолоб составляют по 3638 гривен за каждую выловленную рыбу.

Кроме того, более трех тысяч гривен придется заплатить за каждый экземпляр судака (3587 гривен), щуки (3468 гривен) или рака (3332 гривны).

Нововведения сделали процесс оценки ущерба более прозрачным и системным. Установлены единые таксы, действующие для всех нарушителей природоохранного законодательства.

«Раньше методика расчета ущерба для предпринимателей была слишком сложной, включала формулы со многими составляющими и не всегда точно учитывала размер ущерба водным ресурсам. Теперь этот вопрос упорядочен», — говорится в сообщении агентства.

Таким образом, новое постановление не только упрощает расчет вреда окружающей среде, но и должно стать значимым инструментом для сохранения водных биоресурсов Украины.

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